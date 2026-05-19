Durante la conferenza stampa di presentazione della squadra brasiliana per i Mondiali 2026, il tecnico ha annunciato la convocazione di Neymar Jr. Tra i presenti in sala si sono susseguiti momenti di entusiasmo con urla, applausi e cori da parte del pubblico, simili a quelli riservati ai gol durante una partita. Neymar, calciatore molto atteso e al centro di discussioni recenti, torna così ad essere parte della squadra nazionale. La competizione partirà tra meno di un mese.

Tra i convocati del Brasile per i Mondiali 2026 che cominceranno tra meno di un mese c’è anche Neymar jr, calciatore più discusso e più atteso degli ultimi mesi in Brasile ( anche per il caso con Robinho jr ). E a stupire è stata la reazione della sala stampa nel momento in cui Ancelotti ha nominato Neymar mentre leggeva l’intera lista. “Neymar jr, Santos”, ha detto Ancelotti leggendo gli attaccanti. In quel momento si è alzato un boato in pieno stile stadio, come se la Seleçao avesse fatto gol. 15-20 secondi di esultanza e urla in sala stampa, con tutti i presenti felici di sentire il nome del campione brasiliano. Ancelotti ha anche dovuto aspettare qualche secondo prima di continuare con la lista, visto il casino nella sala dove stava annunciando i convocati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ancelotti convoca Neymar e in sala stampa succede di tutto: urla, applausi e cori come dopo un gol allo stadio

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ANCELOTTI ANNUNCIA I CONVOCATI PER IL MONDIALE: CAOS IN SALA STAMPA

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