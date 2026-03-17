Neymar attacca Ancelotti dopo il primo gol in Kings League | Non posso rimanere in silenzio

Neymar ha segnato il suo primo rigore in Kings League con i Furia FC e, durante l’evento, ha rivolto un messaggio diretto a Ancelotti, criticando la sua esclusione dai convocati del Brasile. La sua dichiarazione è stata pronunciata pubblicamente, sottolineando di non poter rimanere in silenzio di fronte a questa decisione. L’attaccante ha quindi deciso di parlare dopo aver realizzato il primo gol nella competizione.