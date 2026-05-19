ancelotti chiama neymar i convocati del brasile per cercare il sesto mondiale

In vista delle prossime competizioni mondiali, il tecnico della nazionale brasiliana ha annunciato la lista dei convocati. In questa, figura nuovamente il nome di Neymar, che non era stato chiamato nelle sue prime dieci partite sulla panchina della selezione. La convocazione del giocatore rappresenta un ritorno nella rosa ufficiale, dopo un periodo di assenza. La lista comprende altri calciatori selezionati per tentare di portare il Brasile al suo sesto titolo mondiale.

Ancelotti nel suo primo anno alla guida della Seleção in 10 partite non ha mai chiamato Neymar ma non poteva fare a meno di convocare il beniamino del popolo Neymar parteciperà al mondiale 2026.Ad annunciarlo è stato Carlo Ancelottinell’evocativo scenario del Museu do Amanhã (Museo del Domani) di Calatrava, durante uno show allestito dalla CBF (la Federcalcio brasiliana) con giornalisti accreditati da tutto il mondo. Al nome di O’Ney la sala stampa è esplosa, come tutto il popolo brasiliano, che acclamava a gran voce il 34enne giocatore del Santos per la sua quartaCoppa del Mondo. Neymar entra così nel selezionato gruppo dei brasiliani che hanno presenziato a 4 Mondiali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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ANCELOTTI sta ROVINANDO la CARRIERA di NEYMAR!

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