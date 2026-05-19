Anarchici alla sbarra ricompare Cospito | Con il 41 bis vogliono impedirmi di esistere

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, un uomo coinvolto in procedimenti giudiziari è comparso davanti al tribunale, esprimendo la sua opinione sulla misura restrittiva del 41 bis, affermando che questa mira a impedirgli di vivere. Durante l’udienza, ha dichiarato di trovare emozionante essere presente, dopo un anno dall’ultima volta in cui ha potuto vedere persone a lui vicine. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre i suoi avvocati hanno presentato memorie a supporto della sua posizione.

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"È emozionante stare qui, perché l’ultima volta che ho potuto vedere facce amiche è stata un anno e mezzo fa e all’epoca c’erano Sara e Sandrone che ora sono morti (secondo gi investigatori confezionando una bomba, ndr), e non ho potuto dare loro la mia solidarietà perché qua dentro il mio isolamento è totale, ti proibiscono di esistere". Torna a parlare Alfredo Cospito (foto), l’anarchico da anni in regime di 41 bis, e lo fa in videocollegamento dal carcere di Sassari nel corso di un processo a Bologna a carico di sei militanti accusati di danneggiamento e interruzione di funzione religiosa per fatti del 2022. Per il 59enne lo scorso 30 aprile il ministero della Giustizia ha rinnovato per altri due anni il carcere duro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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