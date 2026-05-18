Oggi a Bologna si apre un procedimento legale contro alcuni anarchici coinvolti in attività considerate illegali. Durante l’udienza, un detenuto che si trova in regime di 41 bis ha dichiarato che questa misura ha aumentato il suo senso di pericolo e ha aggiunto che gli viene proibito di esistere. La discussione si svolge alla presenza delle autorità giudiziarie, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sui soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra forze dell’ordine e gruppi autonomi.

Bologna, 18 maggio 2026 – "In questo momento è emozionante star qui, perché l'ultima volta che ho potuto vedere facce amiche è stata un anno e mezzo fa e all'epoca c'erano Sara e Sandrone che ora sono morti, e non ho potuto dare loro la mia solidarietà perché qua dentro il mio isolamento è totale, ti proibiscono di esistere ". Sono le parole di dell’anarchico insurrezionalista Alfredo Cospito, sottoposto in carcere a Sassari al regime di 41-bis, testimoniando in videocollegamento al processo in corso a Bologna a carico di sei anarchici. Cospito è stato chiamato come testimone dai difensori degli imputati, accusati a vario titolo di danneggiamento e interruzione di funzione religiosa per fatti risalenti al 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anarchici a processo a Bologna, Cospito: “Il 41 bis mi ha reso più pericoloso, ti proibiscono di esistere”

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