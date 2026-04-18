A Roma, durante un corteo degli anarchici che si sta svolgendo nelle strade della città, un poliziotto è rimasto ferito alla testa a causa di una bottiglia di vetro lanciata durante un alterco con alcuni manifestanti e giornalisti. La protesta si concentra sulla richiesta di revoca del regime di 41 bis applicato ad Alfredo Cospito. La manifestazione ha coinvolto diverse decine di partecipanti e si è conclusa con alcuni momenti di tensione tra le parti.

Roma, 18 aprile 2026 - Un poliziotto è stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro durante un alterco tra manifestanti e giornalisti nel corteo degli anarchici che stasera sta sfilando per le vie di Roma per chiedere la fine del regime 41 bis in carcere per Alfredo Cospito. Alla manifestazione partecipano circa 200 persone provenienti oltre che dalla Capitale, anche da Trento, Pescara, Genova, Milano e Padova. Il corteo partito da San Lorenzo è arrivato ora in zona Porta Maggiore per proseguire poi in direzione Pigneto fino a piazza Nuccitelli. Gli slogan "Riempiamo le strade" e "fuori Alfredo dal 41 bis" sono i più ripetuti. Il corteo, che alla vigilia non era stato annunciato, è monitorato dalle forze dell'ordine, che nel pomeriggio avevano presidiato la piazza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma, presidio e corteo degli anarchici per la fine del 41 bis a Cospito. Ferito alla testa un poliziotto

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