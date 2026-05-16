Incidente grave in un reality in Grecia | concorrente travolto da una barca programma sospeso

Durante le riprese di un reality in Grecia, un concorrente è stato investito da una barca, provocando un incidente grave. L’episodio ha causato l’interruzione immediata delle registrazioni e la sospensione temporanea del programma. La produzione ha comunicato che sono in corso accertamenti sulla vicenda e sulle condizioni del partecipante coinvolto. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della rete televisiva, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

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Un grave incidente ha scosso la produzione di Survivor Grecia, costringendo la rete televisiva SKAI a sospendere la trasmissione del programma. Il concorrente Stavros Floros, 21 anni, è rimasto vittima di un drammatico episodio mentre si trovava nella Repubblica Dominicana durante una pausa dalle riprese della tredicesima stagione del reality. Floros, apicoltore di professione, stava praticando pesca subacquea al largo dell’isola di Saona quando è avvenuto l’incidente. Secondo quanto riportato dalle autorità locali greche – e rilanciato dal Toronto Sun – il giovane concorrente si trovava in immersione senza boa di segnalazione di superficie in una zona frequentata da imbarcazioni turistiche. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Incidente grave in un reality in Grecia: concorrente travolto da una barca, programma sospeso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pánico en un reality serbio: un concursante estrangula a su novia y es detenido Sullo stesso argomento Leggi anche: Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto Grave incidente sulla Adriatica: ciclista travolto da un'auto elitrasportato d'urgenza al BufaliniGrave incidente stradale nella mattinata di venerdì (15 maggio) lungo la Statale 16, all’altezza del ponte sul fiume Conca, nel territorio comunale... Incidente sul lavoro nel Cosentino, grave un operaio 51enne. L'uomo, di Lamezia Terme, è precipitato dal tetto di uno stabile a Fuscaldo #ANSA x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Tragedia sull’A1: camion carico di monitor esce di strada, un morto e un ferito graveGrave incidente nelle scorse ore sull’Autostrada A1, nel tratto sud tra Pontecorvo e Cassino, all’altezza di Villa Santa Lucia. Un tir carico di monitor televisivi ha perso ... corriereadriatico.it Elicottero a Senago, grave incidente in moto, codice rossoElicottero a Senago per un incidente stradale, con lo scontro tra auto e moto. Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo le 18 a Senago, do ... ilnotiziario.net