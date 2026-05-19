Amministrative 2026 viabilità modificata attorno a Palazzo Zanca per consegna plichi e operazioni ai seggi

In vista delle elezioni amministrative di fine maggio, il Comune di Messina ha annunciato modifiche alla viabilità nell’area di Palazzo Zanca. Le modifiche sono state adottate per consentire le operazioni di consegna dei plichi e di allestimento dei seggi, garantendo che le attività si svolgano senza problemi e in sicurezza. Le disposizioni riguardano la zona antistante il municipio e sono state stabilite per facilitare le operazioni elettorali nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

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