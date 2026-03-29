Amici 25 chi è Lorenzo Salvetti | come è entrato nella scuola il cantante e altre curiosità

Lorenzo Salvetti, ex finalista di X Factor, è entrato nella scuola di Amici 25 con il suo stile cantautorale. La sua partecipazione è stata annunciata attraverso una comunicazione ufficiale e il cantante ha condiviso sui social alcune immagini dell’ingresso nella scuola. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul percorso all’interno del programma o sulle tappe future.

Lorenzo Salvetti ad Amici 25: come è entrato l’ex finalista di X Factor nella scuola di Canale 5 con il suo stile cantautorale. Lorenzo Salvetti, allievo di Amici 25, ha conquistato il pubblico nonostante la sua giovane età. Nato nel 2008, il cantautore veronese ha dimostrato talento e sensibilità fin dall’infanzia. Ecco come è entrato nella scuola e il percorso che lo ha portato sul palco, tra musica, pianoforte e il sogno di una carriera da protagonista. Lorenzo Salvetti, nato nel 2008 in provincia di Verona, cresce in una famiglia in cui la musica è parte integrante della vita quotidiana. Con un fratello batterista e genitori appassionati, sviluppa fin da piccolo una sensibilità artistica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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