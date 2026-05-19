Alessio Di Ponzio ha vinto il premio di categoria per il ballo durante la trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”, ricevendo un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’oro. Dopo la vittoria, il ballerino ha dichiarato di voler collaborare con l’artista Mahmood e di aver subito un infortunio durante il percorso. Ha anche ricordato il supporto di un coreografo che considera come un padre e ha annunciato l’intenzione di investire i soldi vinti in viaggi di lavoro.

A vincere ad “Amici di Maria De Filippi” il Premio di categoria per il Ballo, del valore di 50mila euro in gettono d’oro, è stato Alessio Di Ponzio. Il ballerino pugliese era nella squadra di Emanuel Lo. La storia di Alessio è di caduta e riscatto. Il ballerino, infatti, era entrato nella scuola di “Amici” lo scorso anno poi la brusca interruzione nel 2025, poco prima dall’inizio del Serale. Un grave infortunio lo ha costretto a lasciare la scuola. Poi la riabilitazione fisica e un lungo percorso psicologico per cercare di riscattarsi. Gli viene concessa una nuova opportunità nell’edizione di quest’anno. Passo dopo passo Alessio ha ottenuto la vittoria sia personale che materiale del talent show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessio Di Ponzio: “Dopo Amici voglio ballare con Mahmood. Mi sono infortunato, ma la passione mi ha rialzato. Emanuel Lo è stato un papà. Investirò i 50mila euro vinti in viaggi di lavoro”

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Alessio Di Ponzio - Amici 25

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