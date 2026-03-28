Amici 25 chi è Alessio Di Ponzio | età fidanzata di dov’è e il retroscena sull’infortunio del ballerino

Alessio Di Ponzio, concorrente di Amici 25, ha 20 anni e viene da una città nel nord Italia. È fidanzato e si dedica alla danza, in particolare al balletto classico. Lo scorso anno ha subito un infortunio during le prove, che ha richiesto cure e riabilitazione. Durante il programma, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata e sul percorso artistico.

Alessio Di Ponzio ad Amici 25 deciso a far vedere il suo talento: di dov’è, i retroscena sulla vita privata e l’infortunio dello scorso anno. Alessio Di Ponzio, giovane ballerino di Taranto classe 2007, in pista ad Amici 25 dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa di un grave infortunio. Determinato e resiliente, il talento di Alessio punta ora al Serale, pronto a dimostrare tutta la sua passione per la danza nelle prossime puntate. Alessio Di Ponzio, classe 2007, è originario di Taranto e ha iniziato a ballare quando aveva appena quattro anni e mezzo, spinto dalla passione e dal supporto del padre Angelo, militare e punto di riferimento nella sua vita. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tra i momenti più belli della puntata c’è stata una riflessione di Alessio Di Ponzio, ballerino di Taranto al suo secondo anno nella scuola. A un certo punto ha detto una frase semplice, ma disarmante: «Io volevo essere la persona giusta con cui stare in casetta. - facebook.com facebook