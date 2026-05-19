Ambulanza si ribalta dopo che un'auto le ha tagliato la strada a Desio | cinque feriti

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ambulanza si è ribaltata a Desio, in via Binzago, lunedì 18 maggio, poco prima delle 15. L'incidente è avvenuto quando un'auto ha tagliato la strada all'ambulanza, causando la perdita di controllo e il ribaltamento del veicolo di emergenza. A bordo c'erano cinque persone, tutte rimaste ferite nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

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L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 18 maggio, poco prima delle 15, in via Binzago, all'altezza del civico 50, a Desio, in Monza Brianza. Cinque feriti in tutto, non gravi, trasportati in ospedale. Tra questi anche il paziente a bordo dell'ambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

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