Ambulanza si ribalta dopo che un'auto le ha tagliato la strada a Desio | cinque feriti

Un'ambulanza si è ribaltata a Desio, in via Binzago, lunedì 18 maggio, poco prima delle 15. L'incidente è avvenuto quando un'auto ha tagliato la strada all'ambulanza, causando la perdita di controllo e il ribaltamento del veicolo di emergenza. A bordo c'erano cinque persone, tutte rimaste ferite nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

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