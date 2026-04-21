Nella serata di ieri, lungo la tangenziale Est di Lodi, una Fiat 500 si è ribaltata in seguito a un incidente al chilometro 4, in direzione Lodi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui due minori che hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Lodi, 21 aprile 2026 – Paura, nella serata di ieri 20 aprile 2026, lungo la tangenziale Est di Lodi, dove una Fiat 500 è finita fuori strada, ribaltandosi, al chilometro 4, in direzione Lodi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone e tra i feriti ci sono due minorenni e un giovanissimo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, tutti gli occupanti del veicolo erano già all’esterno dell’auto, nessuno è rimasto intrappolato nell'abitacolo. I malcapitati sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario. L’allarme è scattato intorno alle 20.30. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaincidente-tangenziale-est-ologno-g3o4cfws Secondo le informazioni disponibili, tre dei coinvolti — due ragazzi di 14 e 15 anni e un giovane di 20 anni — sono stati trasportati all’ospedale di Lodi in codice giallo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto si ribalta sulla tangenziale Est di Lodi: cinque coinvolti, due feriti sono minori

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