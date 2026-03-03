Sopralluogo sul cantiere del centro logistico Eurospin | oltre 600 i posti di lavoro previsti FOTO

Il sindaco di Chieti, accompagnato dai vicesindaco e dall’assessore, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del nuovo centro logistico Eurospin situato nell’area dell’ex Cartiera Burgo in via Piaggio. L’intervento prevede la creazione di oltre 600 posti di lavoro. La visita ha coinvolto le autorità locali, che hanno osservato lo stato attuale dei lavori nel sito in fase di sviluppo.

Nel terreno dell’ex Burgo in via Piaggio l'importante insediamento che sarà tra i più grandi del Centrosud. Nel 2027 il termine dei lavori L'intervento per la realizzazione dell'importante insediamento all’interno dell’area industriale teatina era partito circa un anno e mezzo fa. Il centro di distribuzione, che si estenderà su 120.000 m² (di cui 40.000 m² coperti) servirà Abruzzo, parte delle Marche e Molise e sarà tra i più grandi del Centrosud. A guidare la visita degli amministratori comunali, martedì mattina nel cantiere, sono stati il coordinatore sviluppo immobiliare Eurospin in Abruzzo, Stefano Gatto e il direttore dei lavori, Stefano Dal Pozzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Half Marathon 2026, Terni diventa il centro del mondo: previsti oltre 600 iscrittiTerni si prepara ad accogliere l’ottava edizione della Terni Half Marathon organizzata da #iloverun Athletic Terni in collaborazione con Fondazione... Sopralluogo del governatore Giani sul cantiere del nuovo ospedale: "Presidio sanitario più importante del centro Italia"A due mesi dalla rielezione il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani è tornato ieri a Pisa per analizzare lo stato di avanzamento dei... Tutto quello che riguarda Sopralluogo sul cantiere del centro... Temi più discussi: Cantiere nel Sin Bagnoli-Coroglio, sopralluogo della commissione urbanistica. Esposito chiede all'Asl dati dettagliati sui tumori; Ex caserma Rossani, sopralluogo al cantiere: prende forma la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari FOTO; Alloggi ERP alla Certosa. Sopralluogo sul cantiere - TVL; Ex caserma Rossani, sopralluogo al cantiere della nuova Accademia di Belle Arti. Le foto. Savona, incidente sul lavoro nel cantiere del San Giacomo, sopralluogo del sindaco e riunione tecnica sulla sicurezzaRusso: Deve esserci il massimo rigore nello svolgimento delle attività. L’operaio ferito non è in pericolo di vita. Il restauro del complesso vale quasi 4 milioni di euro ... savonanews.it Ex Tiberina, avanti con i lavori. Sopralluogo del presidente PolcriPIEVE SANTO STEFANO A distanza di dieci mesi dall’apertura del cantiere, avvenuta a inizio maggio del 2025, il presidente della ... lanazione.it Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco la biblioteca comunale cambia spazi ed orari - facebook.com facebook Rapallo, sopralluogo sulla spiaggia delle Saline e del Castello. x.com