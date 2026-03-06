Maxi investimento da 64 milioni per la scuderia faentina | previsti nuovi 100 posti di lavoro

Una scuderia faentina ha annunciato un investimento di 64 milioni di euro, che porterà alla creazione di 100 nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è potenziare le capacità produttive e di ricerca e sviluppo, preparando l’azienda alle sfide del nuovo regolamento tecnico FIA in vigore dal Mondiale 2026. L’investimento mira a rafforzare la presenza nel settore delle corse automobilistiche.

L'assessore regionale Colla: "Intervento importante in un settore strategico che favorisce occupazione, produzione e sviluppo sostenibile, andando a irradiare tutto il sistema dell'indotto e delle filiere" Migliorare in modo significativo le capacità produttive e di ricerca e sviluppo dell'azienda, garantendo un vantaggio competitivo nel settore delle corse automobilistiche, in particolare in vista del nuovo regolamento tecnico Fia in vigore dal Mondiale 2026. Questo è l'obiettivo alla base del progetto di investimenti presente nell'accordo di sviluppo presentato al vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, dalla Racing Bulls di Faenza, azienda controllata dal gruppo austriaco Red Bull GmbH, attiva in Formula 1 con il nome Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team.