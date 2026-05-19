Dopo diciotto anni dall’evento che ha coinvolto Meredith Kercher a Perugia, Amanda Knox vive ancora sotto i riflettori. La sua vita è cambiata radicalmente da quella notte di novembre, durante la quale la studentessa americana fu coinvolta in un procedimento giudiziario che attirò l’attenzione internazionale. Attualmente, Knox risiede in una località non resa pubblica, mentre il suo rapporto con Raffaele Sollecito, un altro imputato nel caso, si è evoluto nel tempo. La vicenda ha lasciato tracce profonde nella sua esistenza.

Sono passati diciotto anni da quella notte di novembre che sconvolse Perugia e il mondo intero. Diciotto anni dalla morte di Meredith Kercher, un caso che ha segnato per sempre la vita di Amanda Knox, allora ventenne studentessa americana arrivata in Italia per studiare. Oggi Amanda ha trentasette anni, una famiglia, una carriera e una vita lontana dai riflettori italiani, ma il suo nome continua a evocare uno dei processi più discussi della storia recente. Dove vive Amanda Knox oggi? Che lavoro fa? E com’è rimasto il suo rapporto con Raffaele Sollecito, il ragazzo con cui condivise quei giorni drammatici a Perugia? Scopriamolo insieme. Dopo la definitiva assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox è tornata a Seattle, la sua città natale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amanda Knox oggi: dove vive, chi è il marito e il suo rapporto con Raffaele Sollecito

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