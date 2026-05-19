‘Ama Ieri oggi e domani’ all’Auditorium di Roma una giornata per scoprire l’azienda

Ieri all’Auditorium di Roma si è svolta una giornata dedicata alla scoperta dell’azienda municipale per l’ambiente. L’evento, gratuito, ha coinvolto cittadini, dipendenti e famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le attività e i servizi forniti dall’ente. Durante l’iniziativa sono stati presentati vari approfondimenti e momenti di confronto, con l’obiettivo di favorire la comprensione del ruolo svolto dall’azienda nel territorio capitolino. L’evento si è svolto nell’arco della giornata, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

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