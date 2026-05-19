‘Ama Ieri oggi e domani’ all’Auditorium di Roma una giornata per scoprire l’azienda

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri all’Auditorium di Roma si è svolta una giornata dedicata alla scoperta dell’azienda municipale per l’ambiente. L’evento, gratuito, ha coinvolto cittadini, dipendenti e famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le attività e i servizi forniti dall’ente. Durante l’iniziativa sono stati presentati vari approfondimenti e momenti di confronto, con l’obiettivo di favorire la comprensione del ruolo svolto dall’azienda nel territorio capitolino. L’evento si è svolto nell’arco della giornata, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

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(Adnkronos) – Una giornata a ingresso gratuito aperta a cittadine, cittadini, dipendenti e famiglie per scoprire da vicino la municipalizzata capitolina per l’Ambiente. Domenica 24 maggio, dalle 10 alle 18, in via Pietro De Cubertin, nell'area esterna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si svolgerà l’evento “Ama. Ieri, oggi e domani. Una storia che continua”. Per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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