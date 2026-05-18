AMA apre le porte alla città | il 24 maggio Ieri Oggi Domani Una storia che continua

Il 24 maggio si svolgerà un evento aperto al pubblico negli spazi esterni dell'Auditorium Parco della Musica, organizzato da AMA. La manifestazione, intitolata “Ieri, Oggi, Domani. Una storia che continua”, coinvolge la città e prevede l'apertura delle porte dell’ente alle persone. L'iniziativa si svolgerà durante la giornata in una location pubblica, offrendo l’opportunità di conoscere le attività e la storia di AMA attraverso diverse iniziative programmate per l’occasione.

AMA apre le porte alla città con “Ieri, Oggi, Domani. Una storia che continua”, evento in programma domenica 24 maggio negli spazi esterni dell'Auditorium Parco della Musica in Via Pietro de Coubertin. Una giornata aperta a cittadini, famiglie e a tutti coloro che vogliono scoprire più da vicino il lavoro che ogni giorno donne e uomini della Municipalizzata capitolina per l'Ambiente portano avanti per il decoro e la vivibilità di Roma. Per tutta la giornata sarà possibile salire a bordo dei mezzi operativi, dalle spazzatrici ai compattatori, partecipare ai laboratori di AMAperlascuola dedicati a bambini e famiglie sui temi del riciclo e della raccolta differenziata e scoprire il “gemello digitale” della città e le nuove tecnologie che accompagneranno l'evoluzione dei servizi ambientali verso modelli sempre più efficienti e sostenibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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