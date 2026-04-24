Io ci tengo alla vita | gli alunni della scuola d' Annunzio di Collecorvino a lezione di sicurezza stradale
Gli studenti della scuola d'Annunzio di Collecorvino hanno partecipato a tre incontri dedicati all’educazione stradale. Durante le lezioni, sono stati affrontati temi legati alla sicurezza sui veicoli e alle regole da seguire mentre si è in strada. Le attività sono state pensate per sensibilizzare i giovani sull'importanza di rispettare le norme e di adottare comportamenti corretti per evitare incidenti.
Un ciclo di tre incontri sull’educazione stradale per insegnare ai ragazzi quanto è importante la sicurezza. Sono quelli che hanno organizzato polizia locale e Comune di Collecorvino insieme al Suem della Asl di Pescara. Non casuale dunque il nome del progetto: “Io ci tengo alla vita”. La prima.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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