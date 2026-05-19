Meghan Markle si trova di nuovo al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato sui social un selfie con Lilibet, poco prima di un discorso dedicato all’impatto del bullismo online sui bambini. L’immagine è apparsa sui suoi profili social, suscitando reazioni tra i follower. Il discorso, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di riscatto, è stato preceduto dall’uscita dell’immagine, con alcuni commentatori che hanno commentato la scelta di condividere il selfie in un momento così delicato.

D oveva essere il momento del riscatto per Meghan Markle. Il discorso importante, pronunciato dalla duchessa a Ginevra, lo scorso fine settimana, sull’impatto del bullismo online sui bambini, avrebbe dovuto confermare il suo ambizioso ruolo di protagonista assoluta nella lotta contro un uso negativo delle piattaforme sul web. Le sue parole erano state subito definite molto incisive dai media internazionali. Ma alla fine non è andata come lei sperava. E si è ritrovata, invece, con pesanti accuse di ipocrisia. Meghan Markle, il set “invaso” dai figli: Archie e Lilibet spuntano nel video di mamma X Leggi anche › Sharenting, 7 proposte di legge per un obiettivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro passo falso di Meghan Markle. Poco prima di un discorso sull’impatto del bullismo online sui bambini, ha postato sui social un selfie con Lilibet

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