WWE Backlash 2026 | le fondamenta per Clash in Italy e il ritorno di John Cena

Durante WWE Backlash 2026 sono state annunciate le prime tappe di Clash in Italy, confermando il ritorno di John Cena nel roster. L’evento ha visto l’assegnazione di diverse sfide e l’attivazione di programmi che preparano il terreno per le prossime tappe della federazione nel nostro Paese. La serata ha coinvolto vari lottatori e ha rafforzato il legame tra la WWE e il pubblico italiano.

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