Quasi 40 milioni per l' auto che si guida da sola | il maxi round per la milanese Niulinx
Un'azienda milanese specializzata in tecnologia per la guida autonoma ha raccolto circa 38 milioni di euro in un nuovo finanziamento. L'operazione vede coinvolto anche il gruppo ferroviario nazionale, che ha partecipato al round. La società, nata come spin-off di un istituto di istruzione superiore, si occupa di sviluppare soluzioni per veicoli che si guidano da soli. La cifra totale raccolta si avvicina ai 40 milioni di euro.
Il gruppo Fs debutta nel venture capital partecipando a un round da 38 milioni di euro per Niulinx, uno spin-off del Politecnico di Milano specializzato in guida autonoma. È l'investimento più rilevante realizzato finora in Italia in questo ambito e segna il tentativo di costruire un operatore.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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