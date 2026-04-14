L' auto italiana che si guida da sola e sfida i colossi di Usa e Cina | ecco come cambieranno i nostri viaggi
Un'auto italiana in grado di guidare da sola si prepara a sfidare aziende statunitensi e cinesi, promettendo di cambiare il modo in cui ci spostiamo. Nel frattempo, il gruppo ferroviario ha annunciato il suo ingresso nel settore del venture capital, partecipando a un investimento di 38 milioni di euro in Niulinx, uno spin-off del Politecnico di Milano che sviluppa tecnologie per la guida autonoma.
Il gruppo Fs debutta nel venture capital partecipando a un round da 38 milioni di euro per Niulinx, uno spin-off del Politecnico di Milano specializzato in guida autonoma. È l'investimento più rilevante realizzato finora in Italia in questo ambito e segna il tentativo di costruire un operatore.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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