Altro che fiction | tra Rachel Bilson e Adam Brody è successo davvero sul set di The OC

Durante un’intervista al podcast Call Her Daddy, l’attrice Rachel Bilson ha condiviso di aver vissuto una storia d’amore reale con il collega Adam Brody durante le riprese di The O.C. La rivelazione ha suscitato l’attenzione dei fan e dei media, poiché si tratta di dettagli che confermano un legame nato sul set. Bilson ha parlato apertamente di questa esperienza, senza specificare quando sia durata o i momenti più significativi.

Rachel Bilson ha deciso proprio in queste ore di aprire il cassetto dei ricordi durante un’intervista al podcast Call Her Daddy, regalando ai fan di The O.C. una rivelazione che molti sospettavano ma nessuno aveva mai confermato con tanta franchezza: il triangolo amoroso che teneva incollati milioni di spettatori davanti allo schermo non era solo finzione televisiva. La chimica tra Summer Roberts e Seth Cohen, i personaggi interpretati rispettivamente da Bilson e Adam Brody, era palpabile in ogni scena della serie cult degli anni Duemila. Quello che i fan non sapevano è che dietro le quinte si stava consumando una storia parallela, altrettanto intensa e sorprendentemente simile alla trama dello show. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Altro che fiction: tra Rachel Bilson e Adam Brody è successo davvero sul set di The O.C.

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