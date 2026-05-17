È stato annunciato il cast di “Last Dance”, un nuovo dramma musicale ambientato nella New York degli anni ’90. La produzione, realizzata da 51 Entertainment, si concentra sulla storia di un rapporto padre-figlia e si ispira a una vicenda autobiografica. Tra gli attori coinvolti ci sono un attore premio Oscar e un’attrice emergente, entrambi protagonisti di numerosi progetti. La pellicola si propone di raccontare un periodo storico attraverso le esperienze di una famiglia.

Per celebrare la New York degli anni ’90 e un rapporto padre-figlia, 51 Entertainment ha deciso di produrre “ Last Dance “, dramma musicale dal cast stellare e interamente basato sulla storia autobiografica di Emily Ziff Griffin. Un racconto di vita trasformato in sceneggiatura nel 2021 per celebrare il padre, la cui vita fu anche caratterizzata dalle difficoltà che l’AIDS portava con sé trent’anni fa. Il cast. Con la regia di Karim Aïnouz (regista brasiliano spesso in concorso a Cannes, nominato per la Palma d’Oro con Motel Destino nel 2024), il cast di Last Dance vedrà brillare il premio Oscar Adrien Brody ( The Brutalist ) nel ruolo protagonista, ad interpretare il padre Elliot. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Last Dance: annunciato il cast con Adrien Brody e Rachel Zegler

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