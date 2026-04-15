Lena Dunham ha rivelato che durante le riprese della serie televisiva, l’attore principale si comportava in modo molto irrispettoso, manifestando spesso rabbia e urla sul set. La creatrice dello show ha descritto il suo atteggiamento come estremamente difficile da gestire, sottolineando la presenza di comportamenti scorretti e scatti d’ira che hanno caratterizzato le riprese. La testimonianza si concentra sulla condotta dell’attore durante le sessioni di lavoro.

La creatrice della serie sostiene che sul set l'attore avesse avuto un comportamento irrispettoso e molto difficile da gestire. Lena Dunham, durante la promozione della sua autobiografia Famesick, ha sostenuto che Adam Driver si sia comportato in modo maleducato e irrispettoso sul set di Girls. L'attore, che aveva la parte di Adam Sackler, le avrebbe persino lanciato contro una sedia, oltre a urlare e avere comportamenti aggressivi. Le rivelazioni su Driver compiute da Lena In un'intervista rilasciata a The Guardian, Lena Dunham ha sostenuto di non aver reagito ai comportamenti di Adam Driver perché non era in grado di farlo: "Non ho mai pensato di dire: 'Sono il tuo capo, non puoi parlarmi in questo modo'.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lena Dunham svela che Adam Driver sul set di Girls era "spettacolarmente maleducato", tra urla e scatti di ira

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