Alticcio alla guida procede a zig zag per le strade del paese | denunciato 40enne
Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto accertato, mentre si trovava alla guida, ha percorso le strade del paese in modo irregolare, facendo zig zag e mettendo in pericolo la sicurezza di altri veicoli e pedoni. La polizia è intervenuta e ha sottoposto l’uomo ai controlli, riscontrando un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.
Avrebbe guidato completamente ubriaco mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei passanti. Un 40enne disoccupato di San Giovanni Gemini è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Cammarata alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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