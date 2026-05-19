Alticcio alla guida procede a zig zag per le strade del paese | denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto accertato, mentre si trovava alla guida, ha percorso le strade del paese in modo irregolare, facendo zig zag e mettendo in pericolo la sicurezza di altri veicoli e pedoni. La polizia è intervenuta e ha sottoposto l’uomo ai controlli, riscontrando un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

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