Tir a zig-zag sulla Telesina | camionista beccato al cellulare mentre guida scatta la sospensione della patente

Durante un normale controllo sulla strada statale, gli agenti hanno fermato un camion che si muoveva in modo irregolare, con un percorso a zig-zag. Nel corso delle verifiche, è stato riscontrato che il conducente stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida. Per questa infrazione, è stata immediatamente decisa la sospensione della patente. La polizia di Stato continua le operazioni di controllo per prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulla strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della circolazione stradale e il rispetto delle norme di prudenza e di diligenza stabilite dal Codice della Strada. In particolare nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Polizia Stradale di Benevento, notava, sulla SS372 Telesina, un mezzo pesante che procedeva sbandando e, quindi, prontamente intimava l’Alt. Il conducente professionale guidava facendo uso del cellulare e senza cintura di sicurezza e, pertanto, veniva sanzionato ai sensi degli artt. 173 e 172 del C.d.S. Si procedeva, altresì, alla sospensione della patente di guida.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tir a zig-zag sulla Telesina: camionista beccato al cellulare mentre guida, scatta la sospensione della patente Notizie correlate Beccati col cellulare mentre guidano: scatta il ritiro della patente per 83 automobilistiDall’inizio dell’anno la Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare ha ritirato 83 patenti di guida per uso dello smartphone durante la marcia. Cellulare alla guida: multa fino a 1.697€ e sospensione patente?Usare il cellulare alla guida è diventata una delle infrazioni più punite in Italia.