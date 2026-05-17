Un autista è stato fermato dopo essere stato notato mentre guidava in modo irregolare, con manovre a zig zag, e risultava sotto l’effetto di alcol oltre tre volte il limite consentito. La segnalazione è partita dai passanti, che hanno assistito alla condotta pericolosa e hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti, l’uomo è stato sottoposto ai test, che hanno confermato l’elevata presenza di alcol nel sangue. La vettura è stata sequestrata e sono in corso ulteriori verifiche.

? Domande chiave Come ha fatto il conducente a mettere in pericolo i passanti?. Cosa ha scatenato la segnalazione immediata dei testimoni oculari?. Quali sono le sanzioni previste per un tasso alcolico così elevato?. Perché quel tratto di strada vicino a Pilcante è così rischioso?.? In Breve Fatto venerdì 15 maggio ore 19 su provinciale SP90 vicino a Pilcante.. Sorpasso azzardato su mezzo pesante in curva con scarsa visibilità.. Alcol nel sangue superiore a tre volte il limite legale consentito.. Ritiro patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza a Ala-Avio.. La polizia intercomunale di Ala – Avio ha fermato un conducente sulla provinciale SP90 vicino a Pilcante nella serata di venerdì 15 maggio, intorno alle 19, dopo una guida estremamente pericolosa che ha messo in allarme i passanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guida a zig zag e alcol oltre il triplo del limite: fermato l’autista

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Refusing a DUI Test: What are the Real License Penalties

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