Kings League gli Alpak vincono e conquistano la vetta

Gli Alpak hanno ottenuto una vittoria di misura contro i Circus nel secondo Split di Kings League. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-10, portando la squadra rosanero in prima posizione nella classifica attuale. La sfida si è disputata a Milano, e questa vittoria permette agli Alpak di consolidare il loro ruolo di testa nel torneo.

Milano, 19 aprile 2026 – Gli Alpak sono la sorpresa del secondo Split di Kings League. I rosanero hanno vinto 3-10 contro i Circus e attualmente occupano la prima posizione in classifica. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. Al 54'' di gioco, gli Alpak passano in vantaggio con la rete del portiere Gilli. Dopo 1', Gelsi trova il raddoppio concludendo dalla propria area di rigore e sfruttando la posizione avanzata di Martino. Al 3' è ancora Gilli a segnare, doppietta per lui e 0-3. Al 6', le due squadre decidono di tirare i rigori presidenziali: IlPippega per gli Alpak e GrenBaud per i Circus non sbagliano, 1-4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, gli Alpak vincono e conquistano la vetta IL NOSTRO DEBUTTO IN KINGS LEAGUE! | Alpak FC vs Underdogs Notizie correlate Kings League, Caesar ancora ko. Prima vittoria per gli AlpakMilano, 14 prile 2026 – I Caesar cadono anche contro gli Alpak nella seconda giornata del secondo Split di Kings League. Kings League, D-Power ko: seconda vittoria consecutiva per gli AlpakMilan, 20 marzo 2026 – Gli Alpak conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League sconfiggendo i D-Power. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dida contro Abbiati: due leggende si scontrano nel Matchday 9; Scheda squadra Alpak Fc; Boomers - Underdogs FC | Highlights | Round 3 Streaming | DAZN IT; Fedato fa festa anche in Kings League: gli Alpak volano in testa. Derby rossonero in Kings League: sarà Dida vs AbbiatiDerby rossonero in Kings League. Come riportato dall'ANSA, per il matchday di lunedì 20 aprile della Kings League Lottomatica.sport Italy due grandi icone del calcio mondiale ... milannews.it Fedato fa festa anche in Kings League: gli Alpak volano in testaLa squadra con cui collabora la Lucchese schiantano 10-3 i Circus di Tommaso Conte e centrano la quarta vittoria consecutiva. Gli Alpak, con 6 punti, adesso sono la nuova capolista per la differenza r ... noitv.it Dida e Abbiati tornano in campo I due ex portieri rossoneri si sfideranno uno contro l’altro in Kings League nella sfida tra Alpak e Zeta Como Chi dei due è il più adatto al gioco #Dida #Abbiati #SpazioMilan facebook Nelson Dida e Christian Abbiati si sfidano sul campo della Kings League. Per il matchday di lunedì 20 aprile alla Fonzies Arena di Cologno Monzese #ANSA x.com