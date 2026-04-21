Kings League gli Underdogs non si fermano | ko i D-Power

Gli Underdogs di Cisco si sono imposti sui D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta in una partita giocata a Milano, conclusa con il punteggio di 6-8. La sfida si è svolta il 21 aprile 2026 e ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un match molto combattuto, con numerosi goal e azioni intense. Nessuna delle due squadre ha mollato fino alla fine, regalando un incontro ricco di emozioni.

Milano, 21 aprile 2026 – Gli Underdogs di Cisco vincono una partita combattuta contro i D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta con il risultato di 6-8. I biancoverdi hanno ottenuto il secondo successo consecutivo e continuano a lottare per la prima posizione in classifica. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. Dopo 27'' di gioco, Perrotti porta in vantaggio gli Underdogs con una conclusione angolata da posizione defilata. Nello stesso minuto, Santoro ristabilisce la parità. Al 4', dopo un'azione solitaria di Perrotti, Jorginho deve solamente appoggiare il pallone nella porta per riportare avanti gli Underdogs.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, gli Underdogs non si fermano: ko i D-Power ATTENTI AGLI UNDERDOGS #ilrosso #kingsleague Notizie correlate Kings League, impresa Zeta Como: ko gli UnderdogsMilano, 11 aprile – La Zeta Como di Zw Jackson conquista la vittoria per 8-7 in una sfida al cardiopalma contro gli Underdogs di Cisco. Kings League, D-Power ko: seconda vittoria consecutiva per gli AlpakMilan, 20 marzo 2026 – Gli Alpak conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League sconfiggendo i D-Power. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fuga a tre nella Giornata 8: Alpak, Stallions e Underdogs spaccano la classifica e scappano in vetta; Circus FC - Underdogs FC | Highlights | Round 6 Streaming | DAZN IT; Scheda giocatore Perrotti Matteo; Kings League, Split 2: Alpak in testa, inseguono Underdogs e Stallions. Il riassunto dell’ottava giornata. Kings League, gli Underdogs non si fermano: ko i D-PowerMilano, 21 aprile 2026 – Gli Underdogs di Cisco vincono una partita combattuta contro i D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta con il risultato di 6-8. I biancoverdi hanno ottenuto il secondo successo ... sport.quotidiano.net Kings League News/ Picci lascia gli Underdogs e Loiodice gli Stallions, pista Ceasar FC (5 marzo 2025)Come programma che vive sui social grande importanza ha lo show e il drama creato dai presidenti e i giocatori durante le partite o con i loro contenuti al di fuori del campo da gioco e allo stesso ... ilsussidiario.net Kings League Italia: i risultati della 9ª giornata e la classifica aggiornata facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com