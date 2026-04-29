L’europarlamentare Annalisa Corrado ha condiviso di aver subito abusi da un sacerdote per diversi anni, iniziando quando era ancora minorenne. La denuncia è stata rilasciata in un’intervista a Fanpage, in cui Corrado ha raccontato che all’epoca il sacerdote coinvolto aveva un ruolo di rilievo nella comunità. La vicenda ha suscitato attenzione e portato all’apertura di un procedimento legale.

In un'intervista a Fanpage: all'inizio degli abusi lei era minorenne e Sauro De Luca era il fondatore del Movimento eucaristico giovanile L’ambientalista e europarlamentare Annalisa Corrado, del Partito Democratico, ha raccontato in un’intervista a Fanpage che quando aveva 16 anni ha subito «abusi psicologici e sessuali» da Sauro De Luca, prete gesuita e fondatore del Movimento eucaristico giovanile (Meg) di cui Corrado faceva parte. Gli abusi sono durati nel tempo, fino a quando Corrado aveva 20 o 21 anni. Sauro De Luca è morto nel 2012 e, come spiegato da Corrado, «è morto reo confesso. Abbiamo scoperto più avanti, molti anni dopo, che non sono stata l’unica persona che ha subito questo tipo di trattamento da parte sua, ma anzi che ce ne sono state tante».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’europarlamentare Annalisa Corrado ha raccontato di essere stata abusata per anni da un prete

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