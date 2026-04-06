Cina pubblica linee guida per promuovere sviluppo e-commerce di alta qualità

Diversi dipartimenti del governo cinese hanno reso pubbliche nuove linee guida volte a promuovere lo sviluppo di un commercio elettronico di alta qualità. Le direttive includono misure per migliorare le infrastrutture digitali, sostenere le imprese nel settore e rafforzare la regolamentazione del mercato online. L’obiettivo dichiarato è di favorire un’espansione più sostenibile e innovativa del commercio elettronico nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Diversi dipartimenti del governo cinese hanno pubblicato congiuntamente linee guida per promuovere uno sviluppo di alta qualità del settore dell'e-commerce, con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo di sostegno all'economia reale, ha annunciato oggi il ministero del Commercio. Il documento delinea misure chiave per approfondire l'integrazione tra economia digitale ed economia reale, con particolare attenzione al sostegno alle piccole e medie imprese e alle aree rurali attraverso l'e-commerce, al rafforzamento della digitalizzazione industriale e alla promozione dell'innovazione tecnologica per migliorare la qualità dei consumi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cina pubblica linee guida per promuovere sviluppo e-commerce di alta qualità PIAO e le nuove linee guida: rivoluzione nella programmazione pubblica localeAd Avellino, confronto tra amministratori ed esperti sui nuovi strumenti integrati per una pubblica amministrazione più trasparente e partecipata... Leggi anche: Programma regionale per lo sviluppo della pesca e l’acquacoltura fino al 2028: linee guida approvate Temi più discussi: Ministero del Commercio cinese: Pechino pubblica le linee guida per promuovere lo sviluppo dell'e-commerce; La Cina proibisce il vantaggioso ricordo dei defunti negli appartamenti vuoti; Cina: il gigante fragile. Cosa nascondono i numeri cinesi.; I comandi touch in auto non piacciono ad Europa e Cina. Cina pubblica linee guida per promuovere sviluppo di alta qualità di e-commerceDiversi dipartimenti del governo cinese hanno pubblicato congiuntamente linee guida per promuovere uno sviluppo di alta qualità del settore dell'e-commerce, con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo di ... italpress.com Cina pubblica linee guida sperimentali per governance etica dell’IaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha diffuso delle linee guida sperimentali sulla revisione etica e sui servizi legati alla tecnologia dell'intel ... italpress.com La Cina ha reso pubblico un piano di lavoro per potenziare ulteriormente le infrastrutture per il consumo di servizi e sostenere i settori dei servizi domestici, dell'assistenza agli anziani e all'infanzia. Il documento, pubblicato congiuntamente dal ministero del Co facebook