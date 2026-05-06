Confermata la Bandiera Blu per le Isole Tremiti

Da ilsipontino.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Isole Tremiti hanno ricevuto per il quarto anno consecutivo la Bandiera Blu, che sventola sulla spiaggia di Cala delle Arene. La certificazione viene confermata annualmente e riconosce il rispetto di standard riguardanti qualità delle acque, servizi e gestione ambientale. La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento per le attività di tutela e cura delle aree balneari dell'arcipelago.

La "Bandiera Blu" continua a sventolare sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE per il QUARTO anno consecutivo, si erge sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE. Anche per il 2026 il nostro mare taglia l'ambito traguardo e si assesta nella speciale classifica della BANDIERA BLU. La notizia, anche se non ancora ufficializzata, è trapelata nelle scorse ore, a breve la consegna.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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