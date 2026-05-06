Confermata la Bandiera Blu per le Isole Tremiti

Le Isole Tremiti hanno ricevuto per il quarto anno consecutivo la Bandiera Blu, che sventola sulla spiaggia di Cala delle Arene. La certificazione viene confermata annualmente e riconosce il rispetto di standard riguardanti qualità delle acque, servizi e gestione ambientale. La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento per le attività di tutela e cura delle aree balneari dell'arcipelago.

La "Bandiera Blu" continua a sventolare sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE per il QUARTO anno consecutivo, si erge sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE. Anche per il 2026 il nostro mare taglia l'ambito traguardo e si assesta nella speciale classifica della BANDIERA BLU. La notizia, anche se non ancora ufficializzata, è trapelata nelle scorse ore, a breve la consegna.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Confermata la Bandiera Blu per le Isole Tremiti Notizie correlate Leggi anche: Il porto turistico di Manfredonia. La via di accesso per le isole Tremiti Dal lago di Resia a Isole Tremiti, le 5 mete italiane più originali dove passare un weekend di primaveraCinque idee originali per un weekend di primavera in Italia tra mare, laghi e borghi storici: da Isole Tremiti fino a Scanno, passando per Maratea,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bandiera Blu 2026: 250 località italiane premiate per qualità ambientale e servizi inclusivi; Termoli e Campomarino verso la conferma della Bandiera Blu; Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; Poker di Bandiere blu verso la conferma: Conero e Senigallia, una costa da record. Il 14 la cerimonia a Roma. Bandiera Blu 2026, conferme per la Campania e la penisola sorrentinaBandiera Blu confermata per le spiagge della Campania che, però, scivola fuori dal podio scavalcata dalla Calabria ... sorrentopress.it Bandiere Blu 2026: l'elenco aggiornato di tutte le località con mare immacolato e fantasticoLe Bandiere Blu 2026 confermano ancora una volta la centralità dell’Italia nel panorama europeo del turismo balneare, con numeri in ulteriore crescita e una distribuzione sempre più ampia lungo tutto ... ilfattovesuviano.it Bandiera Blu confermata per le spiagge della Campania che, però, scivola fuori dal podio scavalcata dalla Calabria. Il sito Travel 365 ha diffuso una anticipazione sulle località premiate dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per l’anno 2026. In - facebook.com facebook