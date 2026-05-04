Restrizioni in zona B alle Tremiti | Parco pronto a concedere l' ancoraggio alle attività di noleggio

Il Parco nazionale del Gargano ha annunciato che, temporaneamente, consentirà alle attività di noleggio e locazione di barche e gommoni di ancorare in zona B nelle Isole Tremiti. La decisione sarà valida fino a quando non saranno predisposti specifici siti di ormeggio. La misura riguarda le operazioni di imbarco e sbarco legate a queste attività, senza modificare le restrizioni già in vigore.

Il Parco nazionale del Gargano è pronto ad estendere anche alle attività di noleggio e locazione di barche e gommoni la possibilità di ancorare in zona B alle Isole Tremiti, fino alla predisposizione dei siti di ormeggio. La zona B comprende Capraia e una parte di San Domino, tra Punta della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Campo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al ParcoCampo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al ParcoComune delle Isole Tremiti, Capitaneria di porto di Termoli, Ufficio locale marittimo di... Leggi anche: Campo boe alle Tremiti: "Progetto irreversibile, ma si può migliorare". L'Ente Parco diretto al Ministero