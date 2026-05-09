Un caso di hantavirus ha portato all’attivazione di misure di sorveglianza a Firenze, coinvolgendo anche le autorità italiane, spagnole e l’Organizzazione mondiale della sanità. La presenza del virus si è rilevata a seguito di una passeggera di un volo internazionale. Nel frattempo, le autorità stanno monitorando anche un focolaio sulla nave MV Hondius, che si sta espandendo in più aree.

È un caso che continua a estendersi su più fronti e che ha già attivato una complessa rete di sorveglianza sanitaria internazionale. In Italia è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna residente a Firenze, individuata tra i quattro passeggeri italiani presenti a bordo di un volo KLM proveniente da Johannesburg e diretto verso i Paesi Bassi, con coincidenza per Roma. Sullo stesso volo avrebbe viaggiato, per pochi minuti e in condizioni critiche, una donna successivamente risultata contagiata dal virus e poi deceduta in Sudafrica a causa dell’infezione da Hantavirus. La misura è stata adottata in via precauzionale, nell’ambito dei protocolli attivati dal Ministero della Salute italiano a seguito delle segnalazioni arrivate attraverso i sistemi di allerta internazionali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hantavirus, scatta l’allerta internazionale: sorveglianza sanitaria a Firenze per una passeggera del volo KLM. Coordinamento tra Italia, Spagna e OMS sul focolaio della nave MV Hondius

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