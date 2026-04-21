Carini apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia e al nuovo antiquarium

A Carini, le visite alla catacomba paleocristiana di Villagrazia continuano anche in primavera, con aperture ogni domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le visite guidate sono organizzate dagli archeologi di ArcheOfficina e permettono di esplorare il sito storico. Contestualmente, è stato aperto anche il nuovo antiquarium, che si apre al pubblico per permettere un approfondimento sui reperti e sulla storia del luogo.