Carini apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia e al nuovo antiquarium
A Carini, le visite alla catacomba paleocristiana di Villagrazia continuano anche in primavera, con aperture ogni domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le visite guidate sono organizzate dagli archeologi di ArcheOfficina e permettono di esplorare il sito storico. Contestualmente, è stato aperto anche il nuovo antiquarium, che si apre al pubblico per permettere un approfondimento sui reperti e sulla storia del luogo.
Proseguono anche in primavera le aperture della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, tutte le domeniche, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Dott.ssa Luisa Carini Psicologa - Psicoterapeuta facebook