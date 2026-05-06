Mediedil 2026 alla Fiera uno stand e un convegno targati Confartigianato Palermo

A Palermo, dall’8 al 10 maggio, si svolge Mediedil 2026, una fiera dedicata all’edilizia civile e industriale presso la Fiera del Mediterraneo. Confartigianato Palermo partecipa con uno stand e organizza un convegno nel quadro dell’evento. La manifestazione si tiene in via Anwar Sadat e coinvolge operatori del settore provenienti da diverse aree.

Confartigianato Palermo sarà tra i protagonisti di Mediedil 2026, la fiera specialistica dedicata al mondo dell’edilizia civile e industriale, in programma a Palermo dall’8 al 10 maggio alla Fiera del Mediterraneo in via Anwar Sadat a Palermo. L’evento, a ingresso gratuito e aperto dalle 10 alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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