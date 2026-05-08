Stoccafisso e baccalà alla Mole Vanvitelliana un convegno sulla tutela del consumatore e la filiera

Domenica 10 maggio, presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, si terrà un convegno dedicato a stoccafisso e baccalà. L’evento, organizzato dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana in collaborazione con il Comune di Ancona, si concentrerà sulla tutela del consumatore e sulla filiera di questi prodotti. La giornata mira ad approfondire aspetti legati alla produzione e alla distribuzione di questi alimenti tradizionali.

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Domenica 10 maggio la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana ospiterà il convegno enogastronomico “Stoccafisso e baccalà”, promosso dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana insieme con il Comune di Ancona. L’iniziativa approfondirà il tema della qualità del prodotto, della tracciabilità della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "Ancona porta d'Oriente", il convegno in programma alla Mole VanvitellianaANCONA - Ancona riscopre il proprio legame con il mare e la sua storica proiezione verso Oriente con “Ancona Porta d’Oriente”, l’iniziativa promossa... Benevento, sicurezza alimentare e tutela del consumatore: convegno nazionale IPAUna giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle pratiche commerciali e sulla... Contenuti utili per approfondire Premio Marche alla Mole Vanvitelliana: mostra, laboratori e visite guidateLa mostra dedicata al Premio Marche, Erratica, alla Mole Vanvitelliana ad Ancona si arricchisce, in occasione del periodo natalizio, di un calendario di attività collaterali pensate per famiglie, ... ansa.it Giorgio Cutini, il canto visivo delle stagioni: fotografie alla Mole Vanvitelliana di AnconaSe quest’estate passate per le Marche o aspettate una mostra da recuperare a settembre, Giorgio Cutini. Canto delle Stagioni alla Mole Vanvitelliana di Ancona è una tappa da segnare. Fino al 30 ... exibart.com