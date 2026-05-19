Alimenti non sicuri sugli scaffali | maxi sequestro in un market

Durante un controllo straordinario in un supermercato di Brescia, i carabinieri hanno confiscato un grande quantitativo di alimenti. Sono state emesse anche sanzioni amministrative di notevole entità. L’operazione ha coinvolto vari prodotti presenti sugli scaffali, che si trovavano in condizioni non conformi alle normative di sicurezza alimentare. La maxi operazione si è concentrata nel verificare la conformità dei prodotti venduti e garantire la tutela dei consumatori.

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