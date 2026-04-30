Dai cosmetici alla gioielleria dagli alimenti ai superalcolici | maxi sequestro di 2mila prodotti
Le autorità hanno sequestrato in tutto circa duemila prodotti tra cosmetici, gioielli, alimenti e superalcolici durante un'operazione di controllo in città. La Guardia di Finanza ha condotto un blitz volto a verificare la conformità di merce venduta, concentrandosi su eventuali rischi per la salute dei consumatori. Le verifiche sono state svolte con l’obiettivo di contrastare il commercio di prodotti non conformi alle normative vigenti.
Blitz della Guardia di Finanza in città. Le Fiamme Gialle estensi hanno intensificato le attività di controllo volte a contrastare il fenomeno illecito della vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel corso degli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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