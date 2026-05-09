In un’operazione nelle zone del Cosentino sono stati sequestrati circa 380 mila articoli, tra cui molti kit creativi per bambini, ritenuti non sicuri. Le forze dell’ordine hanno individuato numerosi prodotti privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per i consumatori. La merce, distribuita da diversi venditori, è stata posta sotto sequestro per verifiche e eventuali sanzioni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le modalità di diffusione di questi articoli.

? Punti chiave Quali pericoli nascondono i kit creativi per bambini sequestrati?. Come hanno fatto i venditori a diffondere 380 mila articoli pericolosi?. Chi sono i tre soggetti segnalati alla Procura di Paola?. Perché i prodotti senza etichetta italiana mettono a rischio la salute?.? In Breve Oltre 600 pezzi di bigiotteria e 300 prodotti contraffatti sequestrati tra Scalea e Cetraro.. Tre individui segnalati alla Procura di Paola per violazioni del Codice del Consumo.. Sanzioni amministrative complessive superano i 50 mila euro per i venditori coinvolti.. Controlli effettuati durante le festività del 25 aprile, primo maggio e San Francesco..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maxi-sequestro nel Cosentino: 380 mila articoli non sicuri bloccati

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