Ma tu sei parroco qui? Allora sei in Paradiso! don Gianmarco corona il suo sogno e incontra papa Leone
La scorsa settimana, un giovane parroco di Roccamorice ha incontrato il Papa in Vaticano, suscitando emozione tra i presenti. Durante l'incontro, il parroco ha avuto l'opportunità di stringere la mano al Pontefice, vivendo un momento di grande spiritualità. L'evento è stato accolto con gioia e entusiasmo nella comunità locale, che ha condiviso il racconto di questa esperienza tra emozioni e soddisfazioni.
Gioia, emozione, spiritualità in Vaticano per l'incontro di Gianmarco Medoro con Papa Leone XIV.Il giovane parroco di Roccamorice, teatino, la scorsa settimana grazie anche ai cooperatori paolini della diocesi di Chieti Vasto ha stretto la mano al Santo Padre."Un momento intenso e carico di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Francesco Napolitano. . La prima chiamata non è un compito. È la santità. E la santità ha un volto preciso: la tua vocazione. Se sei sposato, sei chiamato a farti santo amando quella persona, portando il peso di quella casa. Se sei prete, sei chiamato a farti san facebook
Sacerdocio o matrimonio? reddit