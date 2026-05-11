Ma tu sei parroco qui? Allora sei in Paradiso! don Gianmarco corona il suo sogno e incontra papa Leone

La scorsa settimana, un giovane parroco di Roccamorice ha incontrato il Papa in Vaticano, suscitando emozione tra i presenti. Durante l'incontro, il parroco ha avuto l'opportunità di stringere la mano al Pontefice, vivendo un momento di grande spiritualità. L'evento è stato accolto con gioia e entusiasmo nella comunità locale, che ha condiviso il racconto di questa esperienza tra emozioni e soddisfazioni.

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