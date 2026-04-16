Città in Danza Piemonte 2026 | quando l' arte incontra la solidarietà

L’edizione 2026 di Città in Danza Piemonte si svolgerà in diverse location della regione, coinvolgendo artisti provenienti da varie parti d’Italia. La manifestazione prevede spettacoli di danza contemporanea, classica e street dance, con rappresentazioni sia all’aperto che in teatri cittadini. Oltre alle esibizioni, sono previste iniziative di sensibilizzazione e incontri con gli artisti, con l’obiettivo di promuovere l’arte come strumento di solidarietà.

L’edizione 2026 di Città in Danza Piemonte si annuncia come un appuntamento di straordinaria intensità artistica e umana, capace di coniugare il linguaggio universale della danza con un profondo messaggio di impegno sociale. Sabato 18 aprile, dalle ore 11 alle 20, il palcoscenico del Teatro.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Motus al Cassioli. Quando la danza incontra l’arte“Come potevamo noi danzare” è un progetto che celebra il valore della pace attraverso il linguaggio universale della danza e dell’arte, realizzato da... Musica senza tempo con ‘Melodies’. Quando l’arte incontra la solidarietàNell’affascinante salone d’onore del Circolo Negozianti, nel Palazzo Roverella della nostra città, venerdì scorso alle 21 si è tenuto il meraviglioso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al tempo degli dei: mix di teatro e danza nell’area archeologica; In questo paese si stacca davvero la spina; Navetta da Torino al Monferrato: così la danza si avvicina alla città; Nichelino | Prendifiato Dance Edition. Città in Danza, seicento ballerini sul palcoEcco i premiati del concorso al Vaccaj di Tolentino. Tre spettacoli che hanno offerto una panoramica sui linguaggi del ballo ... ilrestodelcarlino.it Rieti danza estate, tutto pronto per la dodicesima edizioneRIETI - Dopo il successo del Pid Premio Internazionale Danza Città di Rieti che si è svolto lo scorso aprile, la macchina organizzativa di Rieti Città della Danza è pronta per la dodicesima edizione ... ilmessaggero.it Ad impreziosire l'edizione 2026 di Città in Danza Piemonte, abbiamo l’onore di presentarvi una giuria d’eccezione, composta da autentiche eccellenze del panorama della danza internazionale: ELIAS GARCIA HERRERA, DAVIDE IACOBONE, FRANCESC - facebook.com facebook