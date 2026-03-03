In Brianza sono stati vinti 50mila euro al SuperEnalotto ma il premio non è mai stato ritirato e sta per scadere

In Brianza, un vincitore ha ottenuto un premio di 50.000 euro al SuperEnalotto, ma non ha ancora effettuato il ritiro. Le autorità stanno cercando di rintracciarlo prima che il premio scada. Il denaro rimane in sospeso da tempo, mentre i funzionari cercano di contattare il fortunato vincitore. La scadenza per riscuotere il premio si avvicina rapidamente.

Ha vinto 50mila euro ma non li ha ancora riscossi. E SuperEnalotto lo, o la, sta cercando per dargli i soldi. Come riporta MilanoToday, nell'estrazione del 20 dicembre sono stati distribuiti ben 300 premi da 50mila euro ciascuno. Alcuni anche in Lombardia e quattro di questi non sono mai stati ritirati. Oltre ai premi vinti in provincia di Milano e Bergamo, un premio 'orfano' è stato vinto in Brianza. Per la precisione nel punto Sisal Sala di viale Brianza a Varedo. Se il vincitore fosse all'oscuro di quanto successo, può verificare in una ricevitoria, andando sul sito o tramite app, entro il 20 marzo, data ultima in cui potrebbe riscuotere il premio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

