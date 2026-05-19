A Alessandria è iniziato il Fly Festival, un evento dedicato al benessere di circa mille giovani della zona. Durante la manifestazione sono previste varie attività che coinvolgono sia aspetti psicologici che sportivi. Il programma di giugno comprende iniziative sportive e momenti di supporto psicologico, con l’obiettivo di offrire un servizio di assistenza e supporto alla crescita dei partecipanti. L’evento si svolge in diverse location della città e durerà per alcune settimane.

? Domande chiave Come cambierà il supporto psicologico per i giovani alessandrini?. Cosa prevede il programma sportivo previsto per il mese di giugno?. Chi sono i partner che gestiranno gli sportelli psicopedagogici?. Perché sono stati stanziati 167 mila euro per questo progetto?.? In Breve Investimento totale di 167 mila euro tra fondi nazionali e risorse locali.. Programma sportivo al Parco Carrà con tornei tra il 6 e il 27 giugno.. Vittoria Oneto e Luigi Benzi coordinano la rete tra istituzioni e associazioni.. Progetto di 18 mesi con sportelli psicopedagogici e Osservatorio territoriale dedicato.. Il prossimo venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 20:30 fino alle prime due del mattino, Piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria ospiterà il Fly Festival per dare il via al progetto FormaMentisALessandria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: al via il Fly Festival per il benessere di 1000 giovani

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