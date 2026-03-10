Come Giffoni Film Festival aiuta il benessere psicologico dei più giovani

Il Giffoni Film Festival si distingue come uno degli eventi culturali internazionali più rilevanti dedicati ai giovani, attirando ogni anno numerosi partecipanti e spettatori da tutto il mondo. Oltre alla sua valenza artistica, il festival si impegna come un laboratorio di osservazione e studio sul benessere psicologico delle nuove generazioni, affrontando le trasformazioni emotive e relazionali tipiche dell’adolescenza e della prima età.

La ricerca, pubblicata sull’Italian Journal of Psychiatry, racconta i workshop del festival e come cinema e partecipazione favoriscano empatia e competenze emotive tra i 16 e i 25 anni L’esperienza vissuta durante il festival è stata descritta nell’articolo “Empathy in Youth in the Digital Era: An Experiential Workshop at the Giffoni Film Festival”, realizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno e pubblicato sull’Italian Journal of Psychiatry. L’articolo mette in luce come il contesto educativo, culturale e partecipativo del Giffoni Film Festival rappresenti uno spazio privilegiato per sviluppare competenze emotive e... 🔗 Leggi su Today.it

