Pochi istanti prima della finale del Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti hanno preso i loro effetti personali, tra cui alcuni oggetti come un pentolino e un cactus. Durante questa attività, sono state segnalate alcune assenze di oggetti appartenenti a uno dei partecipanti. Le telecamere hanno ripreso alcune immagini che mostrano un concorrente mentre si allontana con alcuni effetti personali, suscitando attenzione sulla questione. La produzione ha avviato verifiche per chiarire i fatti riguardanti questa situazione.

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2026 i concorrenti hanno raccolto i loro effetti personali e fatto i bagagli. Alessandra Mussolini, probabilmente ispirata da una recente coreografia sulle note di Occhi di Gatto si dev’essere immedesimata un po’ troppo nel cartoon e ha fatto sparire all’interno del suo borsone nero diversi oggetti sgraffignati dalla cucina e dal salone della Casa. Niente oggetti di valore, ma una sostanziosa refurtiva di souvenir, tra stoviglie, pentolame assortito e persino un soprammobile. In una clip che sta girando sui social Alessandra ha mostrato la sua refurtiva all’amica Lucia Ilardo. Con tono complice, la Mussolini ha rivelato: “Che scocciatura fare la valigia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alessandra Mussolini “ruba” oggetti dalla Casa del GF Vip: dal pentolino al cactus

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ALESSANDRA MUSSOLINI AFFRONTA ANTONELLA ELIA FACCIA A FACCIA

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