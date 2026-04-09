Gf Vip lite in Casa Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe ed Antonella Elia dal pianto isterico | VIDEO

Durante una diretta del Grande Fratello Vip, si è verificata una discussione tra Alessandra Mussolini e le coinquiline Adriana Volpe e Antonella Elia. Quest'ultima, colpita da una provocazione, ha reagito in modo emotivo, iniziando a piangere disperatamente. La scena è stata ripresa in un video condiviso online, mostrando un momento di forte tensione all’interno della casa.

Antonella Elia si è messa a piangere disperata nella Casa del Gf Vip dopo una provocazione da parte di Alessandra Mussolini Con il passare dei giorni le tensioni nella Casa del Gf Vip non smettono di placarsi, dopo cheAlessandra Mussolini è stata rinchiusa nel monolocale con Lucia Ilardo, ciò ha portato una frazione maggiore. Infatti ieri sera le due sono state momentaneamente liberate e gli scontri in Casa ben presto si sono susseguiti. Il tutto è iniziato da una lamentela da parte di Alessandra Mussolini, perché ha ritrovato ingiusto il fatto che fosse stata spedita nel monolocale e ben presto la conversazione è degenerata. “Questa cammina tutta rallentata, poi ti guarda e dice una cattiveria“, ha detto l’ex politica riferendosi a Antonella Elia che si è sentita profondamente offesa dalle sue parole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Secondo i bookmaker Alessandra Mussolini è in testa alle quote per vincere il Grande Fratello Vip. Antonella Elia e Paola Caruso la inseguono; Ibiza Altea e Marco Berry in bilico. x.com