Nelle ultime ore, una concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo emotivo e sta valutando di abbandonare il programma. La situazione si è verificata mentre la trasmissione si avvicina alla conclusione, momento in cui in passato il clima tra i partecipanti tende a diventare più disteso. La concorrente ha manifestato difficoltà emotive e ha espresso l’intenzione di uscire dalla Casa.

Quando il Grande Fratello Vip si avvicina alla finale, di solito il clima nella Casa si fa più rilassato. Le tensioni calano, le dinamiche si spengono e spesso subentra una certa monotonia. Ma questa edizione continua a smentire ogni previsione. Anche con soli nove concorrenti ancora in gioco, la situazione resta incandescente. Nella notte successiva all’ultima puntata, infatti, Alessandra Mussolini ha vissuto un momento di forte crisi, arrivando a minacciare l’abbandono del reality. Scontro acceso con Antonella Elia. Tutto è partito da un confronto durissimo con Antonella Elia. Dopo alcune frecciatine, la tensione è esplosa e la Elia ha perso completamente la pazienza, attaccando senza filtri la sua rivale.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, Alessandra Mussolini crolla e valuta di uscire dalla Casa

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